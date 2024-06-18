СТС сделает продолжение сериалов «Даешь молодежь» и «6 кадров»

Телеканал СТС решил снять продолжение нескольких легендарных сериалов. Кто знает, возможно, толчком к такому смелому решению послужил успех перезапуска «Универа» от ТНТ.

© Cq.ru

Представители телеканала СТС сделали заявление на одном из официальных сайтов. В конце 2023 года речь шла о продолжении сериала «Не родись красивой» — позже оказалось, что перезапуск коснется и других, не менее успешных проектов.

Новый сезон ситкома «Даешь молодежь!» может выйти уже в 2024 году. О перезапуске сериалов «Не родись красивой», «Слава Богу, ты пришел!» и «6 кадров» информации пока не так много. Заглавное фото: «Даешь молодежь!» / СТС