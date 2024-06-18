Уже 27 июня на телеканале FX и онлайн-сервисе Hulu состоится премьера третьего сезона сериала «Медведь» со звездой «Бесстыжих» Джереми Алленом Уайтом. Шоу продолжит историю молодого шеф-повара, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

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По сложившейся традиции все десять эпизодов выйдут в один день — 27 июня. При этом четвёртый сезон будет уже не за горами: СМИ сообщают, что его снимали одновременно с третьим.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Медведь»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 27 июня 2-я серия 27 июня 3-я серия 27 июня 4-я серия 27 июня 5-я серия 27 июня 6-я серия 27 июня 7-я серия 27 июня 8-я серия 27 июня 9-я серия 27 июня 10-я серия 27 июня