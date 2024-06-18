В Sony подтвердили, что не забросили сиквел фильма Uncharted

Киностудия Sony Pictures сообщила, что все еще занята разработкой сиквела фильма Uncharted с Томом Холландом в главной роли. Никаких подробностей нового фильма озвучено не было.

© runews24.ru

Ранее Марк Уолберг, который сыграл одну из главных ролей в первой части, говорил, что сценарий сиквела уже готов. Уолберг также отмечал, что в сиквеле у его героя весь фильм будут такие же усы, как и у персонажа игры Виктора Салливана, роль которого он исполнил.

Фильм основан на одноименной серии видеоигр, которые рассказывают о приключениях искателя сокровищ Нейтана Дрейка и его товарищей. Игровая франшиза завершилась в 2016 году на четвертой номерной части серии. Экранизация вышла только в 2022 году и собрала в мировом прокате 407 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Вин Дизель пообещал поразить фанатов «Форсажа» сценарием новой части блокбастера.

15 июня отмечалось, что мультфильм «Головоломка 2» вышел в мировом прокате, но неофициально его можно посмотреть и в российских кинотеатрах.