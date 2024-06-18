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Количество секса в фильмах сократилось почти на 40 % после MeToo

По данным исследователя Стивена Фоллоуза, за четверть века количество постельных сцен в самых успешных фильмах снизилось почти на 40% — якобы новые поколения зрителей стали менее заинтересованы в сексе на большом экране. Журнал The Economist также допустил связь тенденции с движением MeToo. Но не спешите расстраиваться: специально для тех, кто ностальгирует по «Основному инстинкту» и другим волнующим лентам, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал шесть свежих эротических триллеров, которые опровергают слухи о смерти жанра.

Кинокритик посоветовал шесть новых эротических триллеров в противовес движению MeToo
© Газета.Ru

«Все средства хороши» / «Честная игра» («Fair Play»), реж. Хлои Домон

В своем дебютном полном метре режиссерка Хлои Домон обходится почти без обнаженной натуры, однако здешняя психологическая мясорубка все равно производит мощный эротический эффект. Звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Даневор и Олден Эренрайк (Хан Соло из сольника Хана Соло) изображают двух инвестиционных аналитиков, которые тщательно скрывают от коллег свои отношения, хотя вскоре планируют пожениться. Их и без того непростую ситуацию осложняет повышение: рассчитывал на него герой Эренрайка, а получила его возлюбленная. Это роковым образом влияет на динамику и баланс власти в паре. «Газета.Ru» включала картину Домон в список лучших фильмов 2023 года.

«Любовь истекает кровью» («Love Lies Bleeding»), реж. Роуз Гласс

Несколько лет назад британская постановщица Роуз Гласс заявила о себе дебютным хоррором «Святая Мод», который наследовал Новому Голливуду: работам Романа Поланского («Ребенок Розмари», «Отвращение») и Мартина Скорсезе («Таксист»). Ее вторая картина «Любовь истекает кровью» — другое дело: из этого комедийного эротриллера на (буквально) стероидах торчат уши «Связи» дуэта Вачовски, «Тельмы и Луизы» Ридли Скотта, а еще экстравагантного шедевра Пола Верховена «Шоугелз» (последний фильм Гласс использовала как референс при работе с артистами). В центре сюжета — администраторша спортзала (Кристен Стюарт) и бодибилдреша (Кэти О'Брайан из «Мандалорца» и третьего «Человека-муравья»), которые вляпываются в нехорошую криминальную историю. Бонусом к здешним безумным интонационно-жанровым модуляциям и потрясающей химии главных действующих лиц идут выдающиеся актерские выступления Эда О'Харриса и Дэйва Франко.

«Презумпция невиновности» («Presumed Innocent»), созд. Дэвид Э. Келли

Судебно-эротический триллер от создателя «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли — в отличие от предыдущей экранизации романа Скотта Турроу (ее в 1990 году снял режиссер «Всей президентской рати» Алан Пакула с Харрисоном Фордом в главной роли) — в большей степени углубляется в эротический аспект, чем в юридический. Прокурора, которого обвиняют в жестоком убийстве коллеги-любовницы, в этой версии изобразил Джейк Джилленхол. Оригинальному фильму шоу, конечно, уступает, однако справляется с удержанием интереса до самого финала. Не в последнюю очередь с помощью раздетого Джилленхола; прием грязноватый, но, с другой стороны, зачем еще вы читаете этот текст. Подробнее о сериале «Газета.Ru» писала здесь.

«Роковое влечение» («Fatal Attraction»), созд. Александра Каннингем и Кевин Дж. Хайнс

Еще одно телевизионное переосмысление старого образца жанра — сериал по мотивам «Рокового влечения» Эдриана Лайна. В этом случае все наоборот: откровенно невыносимая лента почти 40-летней давности неожиданно расцветает в руках сценаристов и продюсеров Александры Каннингем и Кевина Дж. Хайнса, у героев обнаруживается необходимая глубина, а историю наполняют захватывающие твисты. Более того, звезда «Грани» Джошуа Джексон и Лиззи Каплан из «Мастеров секса» оказываются куда более эффектной экранной парой, чем Майкл Дуглас и Гленн Клоуз. Словом, не сериал, а сплошной приятный сюрприз — настолько, что «Газета.Ru» включила его в число лучших шоу 2023 года. После первого сезона «Роковое влечение» закрыли, однако продолжение ему и не нужно: имеющийся финал выглядит безупречно.

«Солтберн» («Saltburn»), реж. Эмеральд Феннел

Из второго фильма постановщицы «Девушки, подающей надежды» Эмеральд Феннел вышли то ли «Паразиты» по-английски, то ли парафраз «Талантливого мистера Рипли», то ли просто яркая провокационная безделушка в декорациях роскошного поместья. «Солтберн» — самый смешной эротический триллер из этого списка, черная (а где-то даже черноземная) комедия, издающая характерные хлюпающие и чавкающие звуки. Лента об оксфордском студенте (Барри Кеоган), который с радостью принимает приглашение провести лето в усадьбе своего богатого однокурсника (Джейкоб Элорди), вызвала противоречивые реакции: кто-то счел ее вопиюще бездарной, кто-то — совершенно потрясающей. Мы симпатизируем последним и считаем ее одной из самых выдающихся картин 2023 года.

«Стоп-слово» («Sanctuary»), реж. Закари Уигон

Камерная разговорная комедия Закари Уигона, как и «Все средства хороши» Хлои Домон, умудряется осуществить пенетрацию в ряды эротических триллеров в обход буквальной эротики — за счет большого разнообразия практик, которые мы сегодня относим к сексуальным. Весь фильм — это одна большая (ну по меркам человека со стороны) БДСМ-сессия в язвительном духе сериала «Наследники»: предприимчивая доминатрикс Ребекка (Маргарет Куэлли) и сабмиссив Хэл (Кристофер Эбботт), наследник отцовской империи, проводят прощальный сеанс в номере отеля. Выйти оттуда им обоим предстоит уже в совсем другом статусе. Подробнее о фильме «Газета.Ru» писала здесь.

Фильмы и сериалы
Презумпция невиновности
Вся президентская рать
Грань
Талантливый мистер Рипли
Мастера секса
Ребенок Розмари
Таксист
Связь
Связи
Наследники
Роковое влечение
Большая маленькая ложь
Александра Каннингем
Алан Пакула
Барри Кеоган
Маргарет Куэлли
Кристофер Эбботт
Эдриан Лайн
Скотт Ридли
Пол Верховен
Дэйв Франко
Джошуа Джексон
Павел Воронков
Лиззи Каплан
Гленн Клоуз
Майкл Дуглас
Харрисон Форд
Роман Поланский
Кристен Стюарт
Мартин Скорсезе