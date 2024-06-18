Кинокритик оценил перезапуск «Универа»

Кинокритик Александр Голубчиков высказался о грядущем перезапуске сериала «Универ». Его слова приводит сайт «Страсти».

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По мнению кинокритика, предстоящая перезагрузка «Универа» продолжит тенденцию возвращения культовых сериалов на экраны.

«Перезапуск «Универа» укладывается в нынешнюю тенденцию возвращения известных и любимых народом сериалов. За рубежом тоже это наблюдается, например, «Секс в большом городе». У нас это работает точно так же: «Папины дочки», «Букины», «Молодежка» и так далее. Если смотреть на свежий пример «Папиных дочек», то первый сезон отработал прекрасно, рейтинги были бомбовыми. Поскольку все было хорошо, сразу же запустили второй сезон, однако он уже подкачал – интерес был только на старте. Подозреваю, что похожая история может ждать «Универ», – поделился Голубчиков.



Кинокритик уточнил, что успех нового «Универа» будет напрямую зависеть от сюжетной новизны.