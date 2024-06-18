Документальный фильм о губернаторе Херсонской области представили в Геническе

Открытый показ документального фильма о губернаторе Херсонской области Владимире Сальдо "ZА право быть русским!" прошел в городе Геническе. Картину зрителю представил ее автор - журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент ТАСС.

Премьеру фильма "ZА право быть русским!" в главном кинотеатре города посетили несколько десятков человек.

"Мне захотелось жителям всей нашей страны рассказать через фигуру Владимира Васильевича Сальдо <...> о том пути, который русский Херсон проделал домой, в Россию. Удалось не только с ним большое интервью записать о жизни, но и собрать действительно эксклюзивные кадры, потому что мы понимаем, что укронацисты их вычищают из социальных сетей", - сказал Малькевич журналистам перед премьерой.



В работе над фильмом, который уже размещен в свободном доступе в соцсетях, также приняли участие сотрудники управления информационной политики Херсонской области и телерадиокомпании "Таврия".