Лучшие российские премьеры 2024 года

Сто лет тому вперёд

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Жанр: фантастика, приключения

В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов

Фильм о приключениях обычного школьника Коли Герасимова, который любит гулять, петь и играть в видеоигры, и девочки из будущего Алисы. Вместе со своим отцом, космобиологом, она долго путешествовала по космосу в поисках экзотических животных. Но мысли о пропавшей матери не давали ей покоя. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятного приключения. Они должны отвоевать вселенную у космических пиратов, восстановить течение времени и обрести самое дорогое — любовь и дружбу.

Панические атаки

Жанр: драма

В главных ролях: Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина

В фильме рассказывается история Вики — девушки, страдающей от панических атак и нервных расстройств. Она живёт в посёлке городского типа Никель в Мурманской области. Из-за своего заболевания Вика не может долго находиться в замкнутых пространствах, и у нее часто случаются приступы. Она связывает эту болезнь с выбросами на местном заводе. Вика мечтает поехать в Норвегию, где, как она думает, она сможет избавиться от своего недуга. Но чтобы покинуть свой родной город, ей придётся сбежать от матери и согласиться путешествовать вместе с бывшим парнем своей сестры.

Майор Гром: Игра

Жанр: боевик, приключения

В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Сергей Горошко, Константин Хабенский

Продолжение франшизы о талантливом майоре полиции. Главный герой — Игорь Гром — уже год как расследует преступления в альтернативном Санкт-Петербурге. За это время он стал уважаемым специалистом, известным своей чистоплотностью, целеустремленностью и осторожностью. Но идиллия была нарушена появлением таинственного злодея. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни людей. Герой сталкивается с трудностями и моральными дилеммами: он пытается понять, в чем разница между ним и его противником, и всегда ли цель оправдывает средства.

Фрау

Жанр: драма, комедия

В главных ролях: Вадик Королёв, Елизавета Янковская

Ваня — молодой человек со странностями, который работает в магазине «Охотник и рыбак», живет в квартире своей бабушки и называет всех женщин «фрау». Когда познакомился с Кристиной, его жизнь изменилась.

Фильм рассказывает о попытках Кристины и Вани построить отношения. Персонажи сталкиваются с конфликтами, которые разрушают связь между ними. А еще в фильме затрагиваются темы вредных социальных установок, которые отравляют жизнь людей и обрекают их на несчастливые браки.

Свет

Жанр: драма

В главной роли: Елена Яковлева

Татьяна — женщина, которая пытается переосмыслить свою жизнь. У нее есть семья, работа и друзья, но однажды она встречает мужчину из своего прошлого, и её жизнь кардинально меняется. Воспоминания, которые она пыталась забыть и загнать глубоко в себя, вновь всплывают.

Мир вокруг нас постоянно меняется, открывая новые возможности. Но стоит ли отказываться от прошлого ради новых иллюзий? Можно ли заново пережить прошлое, чтобы изменить свою точку зрения и двигаться дальше? На самом деле фильм сочетает в себе сразу несколько жанров: мелодраму, русский реализм и экзистенциальную историю.