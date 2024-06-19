Лучшие российские премьеры 2024 года

Лучшие премьеры 2024 года: российские фильмы, которые вы могли пропустить
Сто лет тому вперёд
Жанр: фантастика, приключения
В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов
Фильм о приключениях обычного школьника Коли Герасимова, который любит гулять, петь и играть в видеоигры, и девочки из будущего Алисы. Вместе со своим отцом, космобиологом, она долго путешествовала по космосу в поисках экзотических животных. Но мысли о пропавшей матери не давали ей покоя. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятного приключения. Они должны отвоевать вселенную у космических пиратов, восстановить течение времени и обрести самое дорогое — любовь и дружбу.
Панические атаки
Жанр: драма
В главных ролях: Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина
В фильме рассказывается история Вики — девушки, страдающей от панических атак и нервных расстройств. Она живёт в посёлке городского типа Никель в Мурманской области. Из-за своего заболевания Вика не может долго находиться в замкнутых пространствах, и у нее часто случаются приступы. Она связывает эту болезнь с выбросами на местном заводе. Вика мечтает поехать в Норвегию, где, как она думает, она сможет избавиться от своего недуга. Но чтобы покинуть свой родной город, ей придётся сбежать от матери и согласиться путешествовать вместе с бывшим парнем своей сестры.
Майор Гром: Игра
Жанр: боевик, приключения
В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Сергей Горошко, Константин Хабенский
Продолжение франшизы о талантливом майоре полиции. Главный герой — Игорь Гром — уже год как расследует преступления в альтернативном Санкт-Петербурге. За это время он стал уважаемым специалистом, известным своей чистоплотностью, целеустремленностью и осторожностью. Но идиллия была нарушена появлением таинственного злодея. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни людей. Герой сталкивается с трудностями и моральными дилеммами: он пытается понять, в чем разница между ним и его противником, и всегда ли цель оправдывает средства.
Фрау
Жанр: драма, комедия
В главных ролях: Вадик Королёв, Елизавета Янковская
Ваня — молодой человек со странностями, который работает в магазине «Охотник и рыбак», живет в квартире своей бабушки и называет всех женщин «фрау». Когда познакомился с Кристиной, его жизнь изменилась.
Фильм рассказывает о попытках Кристины и Вани построить отношения. Персонажи сталкиваются с конфликтами, которые разрушают связь между ними. А еще в фильме затрагиваются темы вредных социальных установок, которые отравляют жизнь людей и обрекают их на несчастливые браки.
Свет
Жанр: драма
В главной роли: Елена Яковлева
Татьяна — женщина, которая пытается переосмыслить свою жизнь. У нее есть семья, работа и друзья, но однажды она встречает мужчину из своего прошлого, и её жизнь кардинально меняется. Воспоминания, которые она пыталась забыть и загнать глубоко в себя, вновь всплывают.
Мир вокруг нас постоянно меняется, открывая новые возможности. Но стоит ли отказываться от прошлого ради новых иллюзий? Можно ли заново пережить прошлое, чтобы изменить свою точку зрения и двигаться дальше? На самом деле фильм сочетает в себе сразу несколько жанров: мелодраму, русский реализм и экзистенциальную историю.