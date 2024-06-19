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Лучшие премьеры 2024 года: российские фильмы, которые вы могли пропустить

Сто лет тому вперёд

Лучшие российские премьеры 2024 года
© Just Talks

Жанр: фантастика, приключения

В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов

Фильм о приключениях обычного школьника Коли Герасимова, который любит гулять, петь и играть в видеоигры, и девочки из будущего Алисы. Вместе со своим отцом, космобиологом, она долго путешествовала по космосу в поисках экзотических животных. Но мысли о пропавшей матери не давали ей покоя. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятного приключения. Они должны отвоевать вселенную у космических пиратов, восстановить течение времени и обрести самое дорогое — любовь и дружбу.

Панические атаки

Жанр: драма

В главных ролях: Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина

В фильме рассказывается история Вики — девушки, страдающей от панических атак и нервных расстройств. Она живёт в посёлке городского типа Никель в Мурманской области. Из-за своего заболевания Вика не может долго находиться в замкнутых пространствах, и у нее часто случаются приступы. Она связывает эту болезнь с выбросами на местном заводе. Вика мечтает поехать в Норвегию, где, как она думает, она сможет избавиться от своего недуга. Но чтобы покинуть свой родной город, ей придётся сбежать от матери и согласиться путешествовать вместе с бывшим парнем своей сестры.

Майор Гром: Игра

Жанр: боевик, приключения

В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Сергей Горошко, Константин Хабенский

Продолжение франшизы о талантливом майоре полиции. Главный герой — Игорь Гром — уже год как расследует преступления в альтернативном Санкт-Петербурге. За это время он стал уважаемым специалистом, известным своей чистоплотностью, целеустремленностью и осторожностью. Но идиллия была нарушена появлением таинственного злодея. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни людей. Герой сталкивается с трудностями и моральными дилеммами: он пытается понять, в чем разница между ним и его противником, и всегда ли цель оправдывает средства.

Фрау

Жанр: драма, комедия

В главных ролях: Вадик Королёв, Елизавета Янковская

Ваня — молодой человек со странностями, который работает в магазине «Охотник и рыбак», живет в квартире своей бабушки и называет всех женщин «фрау». Когда познакомился с Кристиной, его жизнь изменилась. 

Фильм рассказывает о попытках Кристины и Вани построить отношения. Персонажи сталкиваются с конфликтами, которые разрушают связь между ними. А еще в фильме затрагиваются темы вредных социальных установок, которые отравляют жизнь людей и обрекают их на несчастливые браки.

Свет 

Жанр: драма

В главной роли: Елена Яковлева

Татьяна — женщина, которая пытается переосмыслить свою жизнь. У нее есть семья, работа и друзья, но однажды она встречает мужчину из своего прошлого, и её жизнь кардинально меняется. Воспоминания, которые она пыталась забыть и загнать глубоко в себя, вновь всплывают.

Мир вокруг нас постоянно меняется, открывая новые возможности. Но стоит ли отказываться от прошлого ради новых иллюзий? Можно ли заново пережить прошлое, чтобы изменить свою точку зрения и двигаться дальше? На самом деле фильм сочетает в себе сразу несколько жанров: мелодраму, русский реализм и экзистенциальную историю.

Фильмы и сериалы
Марк Эйдельштейн
Лена Тронина
Александр Сетейкин
Сергей Горошко
Елизавета Янковская
Андрей Трушин
Тихон Жизневский
Сергей Двойников
Дарья Савельева
Ольга Сутулова
Алексей Маклаков
Светлана Камынина
Александр Петров
Виктория Исакова
Матвей Лыков
Елена Яковлева
Любовь Аксенова
Константин Хабенский