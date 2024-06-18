Иван Бобровников сыграет в новом военном фильме к 80-летию Победы

Иван Бобровников, актёр Вологодского драматического театра, исполнит роль балтийского моряка Льва Рубина в фильме «Остров Сухо».

© Вологда.рф

Фильм основан на повести режиссёра Руслана Тихомирова «Затерянный гарнизон». Он рассказывает о стратегически важной роди острова Сухо на Ладожском озере во время Великой Отечественной войны. Этот небольшой остров служил важным наблюдательным пунктом на маршруте снабжения блокадного Ленинграда.

Объединённые силы нацисткой Германии и её союзников в лице Финляндии и Италии предприняли попытку захватить стратегически важный остров, но гарнизон Сухо, при поддержке авиации и кораблей Ладожской военной флотилии, успешно отразил атаку и враг потерпел поражение. Эта победа позволила продолжить работу «Дороги жизни», важного маршрута для снабжения Ленинграда.

Премьера фильма состоится 9 мая 2025 года, в день 80-летия победы в Великой Отечественной войне.