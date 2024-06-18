Вышел трейлер и постер хоррора «Улыбка 2» с Наоми Скотт

Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный тизер-трейлер фильма ужасов «Улыбка 2». Сиквел одного из лучших хорроров 2022-го выйдет 18 октября 2024 года.

© Кадр из трейлера фильма "Улыбка 2"

Главные роли в ленте сыграют Наоми Скотт (Жасмин из нового фильма «Аладдин», «Могучие рейнджеры») и Кайл Галлнер (Барт Аллен в «Тайнах Смолвиля»). Что касается сюжета, то его подробности пока держат в тайне.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Первая часть хоррора вышла полтора года назад и имела большой успех в кинотеатрах — при скромном бюджете в $ 17 млн лента заработала более $ 217 млн. Сюжет «Улыбки» рассказывал про доктора психлечебницы, которую после смерти пациентки стал преследовать улыбающийся призрак погибшей.

© PARAMOUNT

Постер фильма «Улыбка 2»