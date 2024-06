На кинофестивале в Шанхае прошла премьера фильма режиссера Бакура Бакурадзе

Мировая премьера совместной работы России и Грузии, выполненной режиссером Бакуром Бакурадзе, "Снежинки в моем дворе" (Snowflakes in my yard, 2024) состоялась на 26-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF). Кинолента включена в основную конкурсную программу киносмотра в разделе полнометражных художественных фильмов.

© РИА Новости

Картина, как убедился корреспондент ТАСС на показе, рассказывает о повседневной жизни простого человека, который раньше играл за сборную Грузии по регби, а теперь живет в скромной комнате в Тбилиси, страдает от диабета и постоянно нуждается в деньгах на лекарства. Роль одного из персонажей исполнил сам режиссер картины. По сути, он сыграл самого себя - режиссера из Москвы, который решил вернуться в Грузию.

Эти два персонажа по сюжету учились вместе в одной школе, но возобновили общение лишь спустя 30 лет после выпуска. Бывший игрок в регби в какой-то момент начинает описывать свою жизнь и повседневные проблемы. Его рассказ заинтересовал режиссера, который задумывается о том, чтобы снять об этом фильм.

В картине множество жизненных и бытовых деталей, есть нотки грусти и ностальгии, а философские рассуждения главного героя часто сопровождаются оригинальным юмором. После премьеры со зрителями пообщался сам режиссер фильма, который поделился своими впечатлениями о съемках и ответил на вопросы.

Режиссер пояснил, что хотел "показать некий срез жизни, но <...> в облегченном варианте".

"У меня, может, мало получилось юмора [добавить], но чуть-чуть его там есть", - сказал Бакурадзе, подчеркнув, что его задачей было "сделать так, чтобы зритель увидел свет в этом фильме". "Кроме грусти, там есть свет. Это самый главный мой месседж - все равно жизнь светлая", - прокомментировал Бакурадзе свою картину.



В этом году в конкурсную программу вошли 50 кинолент из 29 стран и регионов мира, в том числе 38 мировых и 6 международных премьер. От России в кинофестивале принимает участие кинолента "Ручей, бегущий в горы" (The Brook that Ran Back to the Mountain, 2024) режиссера Александра Храмцова, которая вошла в раздел короткометражных анимационных фильмов. Помимо нее, на главный приз кинофестиваля претендует фильм Бакурадзе "Снежинки в моем дворе".

SIFF

Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Российские киноработы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля. В 2019 году фильм Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий", а в 2017 году сразу двух "Золотых кубков" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий" удостоился фильм режиссера Ивана Болотникова "Хармс".

В 2021 году российская драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова получила награды сразу в двух номинациях. Этот фильм был признан на киносмотре лучшим в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". В прошлом году российский фильм режиссера Андрея Кречетова "Дом, в котором мы жили" (2023) получил награду в номинации "Лучший короткометражный фильм".