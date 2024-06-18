Стартовали съемки сериала «Граница Миров»

К съёмкам 17-серийной фантастической комедии «Граница Миров» приступил в середине июня 2024 года телеканал СТС. В новом сериале производства Art Pictures Vision и Black Box Production главные роли исполнят Даня Киселёв, Денис Нурулин, Николай Добрынин, Анна Снаткина, Илья Любимов, Ангелина Поплавская, Александр Яцко, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев и другие актёры. Режиссерское кресло занял Аскар Бисембин («Два холма», «Папины дочки. Новые»)

© globallookpress

По сюжету братья Шиловы (Киселёв и Нурулин) после встречи с вампиром открывают в себе суперсилы. Серёга и Лёха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Тёмного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница Миров» под руководством Павла Никитича (Добрынин): «мозг команды» Людмила Николаевна (Снаткина), её дочь Света (Дьяченкова), эффектная вампирша Илона (Поплавская). Шиловы становятся частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за прилежным поведением «тёмных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.

Создатели истории признаются, что вдохновлялись культовой франшизой «Люди в чёрном».

"Это то, чего нам хочется добиться в плане баланса приключений и комедии, — говорит креативный продюсер Илья Литвиненко. — Визуально два мира получаются разными, но без кардинальных отличий. Главная разница — нечисть живёт в девятнадцатом веке."



Большая часть съёмок пройдёт в ДК ЗИЛ, который превратится в экранный НИИ — место работы сотрудников «Границы Миров». Магический антураж поможет создать реквизит, в том числе: криокапсулы, молодильные яблоки, волшебные зеркала и «Сердце Каина» — артефакт, за которым охотятся представители двух миров.

Премьера состоится на СТС в новом телесезоне.