Вышел тизер сериала «Дайте шоу!»

Тизер сериала «Дайте шоу!» обнародовал 18 июня 2024 года онлайн-кинотеатр IVI. Многосерийное драмеди расскажет о том, что на самом деле творится за фасадом жизни поп-звезды. В первой опубликованной тизер-сцене герои Милоша Биковича, Виктории Толстогановой, Игоря Верника и Кристины Бабушкиной показывают, на какие откровения готовы их герои ради рейтингов в телевизионном шоу.

© Кадр из трейлера сериала "Дайте шоу"

«ИнтерМедиа» напоминает, что по сюжету известного певца Кирилла Артемьева (Бикович) обвиняют в изнасиловании Веры (Анастасия Красовская), бывшей девушки главного героя — журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» Паши (Олег Савостюк). В безуспешных попытках расследовать события того дня Паша идет на крайнюю меру: приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех. Несмотря на название шоу, отнюдь не поиск правды становится главной целью участников.

В сериале также снялись Павел Ворожцов, Алексей Макаров, Анна Глаубе и российские звезды в ролях самих себя: Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие.

Производством проекта вместе с IVI занимается продюсерская компания INEY Production. Продюсерами стали Андрей Золотарев и Алена Акимова, сценаристами - Юлия Савенкова и Дмитрий Литвиненко, который также занял кресло режиссера.

Съемки сериала проходили в Москве осенью 2023 года, а одна из сцен снималась на вручении премии «Золотой граммофон», где Милош Бикович в образе своего героя исполнил песню «Танцуешь со мной» и получил за неё награду.

«Дайте шоу!» станет участником конкурсной программы VI фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново в июне, премьера на IVI состоится во второй половине 2024 года.