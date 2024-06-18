В Петербурге завершились съемки байопика о группе "Комбинация"

Завершились съемки байопика о популярной в 1980-е и1990-е годы группе "Комбинация". Режиссер сериала - 32-летний Никита Власов. Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Ленфильм".

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"Комбинация" - советская, а затем и российская женская поп-группа, основанная в 1988 году в Саратове и получившая известность в начале 1990-х. Ее хиты - Russian Girls, American Boy, "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски", "Вишневая девятка", "Белый вечер", "Какие люди в Голливуде".

Съемки восьмисерийного фильма "Комбинация" стартовали в конце прошлого года в Москве и продолжились в Санкт-Петербурге и Саратове. В родном для группы городе снимали сцены формирования ансамбля, работу над первыми клипами и концертами. Но основная часть съемочного процесса прошла в Петербурге, где сняли самую трагичную сцену - гибель продюсера группы Александра Шишинина, а в павильоне "Ленфильма" - эпизод о создании клипа на песню "Бухгалтер".

Готовясь к съемкам, создатели и актеры изучали архивные интервью, личные видеозаписи и семейные альбомы, частью которых поделилась дочь Александра Шишинина Виктория. Команда консультировалась с реальными участниками событий: бывшими солистками "Комбинации", композитором группы Виталием Окороковым и продюсерами Александром Иратовым и Бари Алибасовым. В эпизодических ролях в сериале появятся Алена Апина и Татьяна Иванова, а роль Натальи - жены Шишинина - исполнила ее дочь - актриса Ульяна Кравец. В роли Шишинина - Никита Кологривый. Также в кадре можно будет увидеть певицу Асию.

В фильме также снимались Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Владимир Канухин, Стася Милославская, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Аскар Ильясов, Софья Володчинская, Роман Евдокимов, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов, Азамат Нигманов и другие.

Премьера состоится в этом году на онлайн-платформе Wink.ru.

Прямая речь

Никита Власов, режиссер:

"Для меня было важно прочувствовать, прожить, узнать и раскрыть историю человека, который мечтал так крупно, что достиг буквально за пять лет невероятного успеха, просто вселенских результатов. Его детище, его группа стала звучать буквально "из каждого утюга", и вот на протяжении 36 лет с момента основания "Комбинации" ничего не меняется - их слушают, под них танцуют, влюбляются, женятся и самое главное - мечтают. Именно об этом хотелось рассказать. Пятилетка группы - и такой неизгладимый след в вечности. Огромная ответственность стояла перед нами - показать весь замысел, всю суть так, как это было на самом деле".



Елизавета Базыкина, актриса, сыгравшая солистку группы Татьяну Иванову:

"Сериал про жизнь, про простых девчонок и парней, на которых свалились практически мировая слава, головокружительный успех, а им было всего по 16-17 лет. Потрясающе, какие невероятные усилия они приложили, чтобы исполнить свои мечты! У "Комбинации" очень захватывающая и интересная история, и в ней было очень круто поучаствовать".



Справка "РГ"

Режиссер Никита Власов в 2017 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Ю.Н. Арабова). Снял фильмы "В Бореньке чего-то нет", "Мажор в Сочи", "Лада Голд" и другие.