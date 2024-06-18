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Вышел трейлер комедийной драмы «Настоящая боль» с Джесси Айзенбергом

Студия Searchlight Pictures представила трейлер своего фильма «Настоящая боль». Он выйдет в кинотеатрах 18 октября 2024 года.

Вышел трейлер комедийной драмы «Настоящая боль»
© Чемпионат.com

Картина расскажет о двух кузенах-евреях, которые отправляются в Польшу из-за умирающей бабушки. Поездка оборачивается путешествием по местам памяти холокоста, но вскрывает старые обиды и недопонимания. При этом жанр «Настоящей боли» описывается как комедийная драма.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Добро пожаловать в Zомбилэнд») и Киран Калкин («Скотт Пилигрим против всех», «Фарго»). При этом Айзенберг также выступит в роли продюсера проекта.

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