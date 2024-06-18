Уилл Смит сыграет в фантастическом триллере «Резистор»

Как сообщает издание Deadline, Уилл Смит нашёл себе новый крупнобюджетный проект. Звезда Голливуда сыграет в фильме «Резистор», который снимут по мотивам книги «Поток» писателя Дэниэла Суареса. У картины пока нет даты выхода.

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Оригинальное произведение рассказывает об учёном Джоне Грейди, который совершил настоящий переворот в физике, разработав устройство, которое может управлять гравитацией. Внезапно проект его команды закрывает секретная организация «Бюро технологического контроля», которая стремится сдерживать научный прогресс человечества.

Источники Deadline отмечают, что «Резистор» не станет следующим фильмом Уилла Смита. Дело в том, что у проекта до сих пор нет режиссёра и полноценного актёрского состава, поэтому лента наверняка выйдет не раньше 2026 года.