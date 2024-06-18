Опубликован трейлер сериала «Леди в озере» с Натали Портман

Компания Apple опубликовал трейлер детективного мини-сериала "Леди в озере".

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Главные роли в киноленте исполнили Натали Портман, Дэвид Коренсвет и Майки Мэдисон. Режиссировала "Леди в озере" Альма Харель, за сценарий отвечала она же и Намби Е. Келли ("В поле зрения", "Завтра наступит сегодня", "Медики Чикаго", "Зверь", "Элементарно").

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Мировая премьера сериала запланирована на 19 июля 2024 года. Рейтинг ожидания на "Кинопоиске" составляет 100%.

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