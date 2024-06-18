Второй сезон «Дома дракона» стартовал хуже первого

17 июня состоялась премьера второго сезона «Дома дракона» — флагманского проекта HBO и приквела «Игры престолов». В день выхода серию посмотрели 7,8 млн человек: в эту цифру входят данные как самого телеканала, так и онлайн-сервиса Max.

© Кадр из трейлера второго сезона "Дома дракона"

Несмотря на внушительный показатель, второй сезон всё же стартовал хуже первого сразу на 22%. Дебютный эпизод сериала летом 2022 года собрал почти 10 млн человек, а общая аудитория шоу к концу сезона составила около 29 млн человек. Удастся ли продолжению хотя бы приблизиться к этой цифре, неизвестно.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа. HBO тем временем уже начала работу над третьим сезоном, выход которого состоится не раньше 2025 года.