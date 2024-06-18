«Иванушки International» представят фильм «Тур с Иванушками»

19 июня сеть кинотеатров «Москино» совместно с Департаментом Культуры города Москвы, Киностудией им. М. Горького и ADG group проведет публичный премьерный показ фильма «Тур с Иванушками».

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Гостей мероприятия ждут любимые песни группы «Иванушки International», а также хиты 90-х, выступление Анны Че, вокального ансамбля «Арт-Войс», мастер-класс по танцам того времени и многое другие. Завершится вечер показом фильма «Тур с Иванушками» в кинотеатре «Москино Ангара».

Презентация фильма, общение с гостями и праздничная программа будут организованы на крыше районного центра «Место встречи Ангара». Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию – жителей Нагорного района ЮАО, посетителей районного центра «Место встречи – Ангара» и всех желающих.