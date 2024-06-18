Вышел трейлер фильма «Эмилия Перес»

Трейлер фильма «Эмилия Перес» (Emilia Perez) французского режиссера Жака Одиара обнародовала 18 июня 2024 года кинокомпания Pathe. Действие картины происходит в Мексике. Адвокат по имени Рита получает неожиданное предложение: ей предстоит помочь внушающему страх боссу наркокартеля уйти из своего бизнеса и исчезнуть навсегда совершенно неожиданным образом.

© Кадр из трейлера фильма "Эмилия Перес"

Фильм был представлен в программе 77-го Каннского кинофестиваля, где завоевал Приз жюри, а также награду за лучшую женскую роль. Её поделили четыре актрисы: Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла Гаскон. В картине также снялись Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Джеймс Жерар и другие.

В мировой прокат «Эмилия Перес» выйдет 21 августа.