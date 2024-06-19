Что известно о российском сериале «Прометей»

Российский сериал «Прометей», 2024 год: дата выхода, сюжет, актерский состав
В 2024 году на «Кинопоиске» выйдет сериал «Прометей» — фантастический триллер о расследовании загадочного дела. В центре сюжета — внезапно найденный самолет, который на протяжении двадцати шести лет считался бесследно исчезнувшим. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета сериала, рассказывает о его актерском составе и том, когда состоится премьера «Прометея».
«Прометей»: главное о сериале
- Жанр: фантастика, детектив, триллер
- Возрастное ограничение: 18+
- Режиссер: Максим Свешников
- Производство: кинокомпания «Централ Партнершип» и продюсерский центр «ГОРАД»
- Сколько серий: 8
- Когда выйдет: 2024
- Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD»
- В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Филипп Янковский и Любовь Аксенова
Когда выйдет
Изначально СМИ сообщали, что сериал «Прометей» выйдет в 2022 году. Позже появилась информация, что его премьера запланирована на 2023 год.
В итоге первую серию эксклюзивно показали на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), который прошел в апреле 2024 года. Тогда же стало известно, что премьера сериала состоится уже в 2024-м — это подтвердил и опубликованный 16 июня постер.
Премьера сериала «Прометей» состоится в 2024 году. Точная дата выхода пока не анонсирована.
Кинокритик Павел Воронков, который посетил премьерный показ сериала на ММКФ, сообщил, что «Прометей» можно будет посмотреть уже во втором квартале 2024 года.
В середине июня сериал занимает третье место в рейтинге самых долгожданных проектов на «Кинопоиске». За новостями о «Прометее» следят более трех тысяч человек, а рейтинг ожидания составляет 99 процентов.
Сериал «Прометей» будет состоять из восьми 45-минутных серий.
Сюжет
В 1998 году гражданский самолет вылетел по маршруту Барнаул — Москва. Спустя двадцать минут рейс номер 218 пропал с радаров, и больше о нем ничего не слышали.
Спустя двадцать шесть лет воздушное судно все же удается отыскать. Оно находится на Алтае и выглядит абсолютно неповрежденным. При этом на борту нет ни одного пассажира, но чай в кабине пилота почему-то не успел остыть.
Расследованием дела занимается Владимир Шапошников (Филипп Янковский) — влиятельный человек, долгое время проработавший в силовых структурах. Для этого он обращается за помощью к независимой журналистке Анне (Любовь Аксенова). Вместе с Анной над разгадкой тайны будут работать ее друзья — преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и оператор-технарь Никита (Александр Алябьев).
Героям предстоит узнать, что же произошло с самолетом, а Анне — разобраться, почему Шапошников привлек к расследованию именно ее и как с этим загадочным делом связана ее семья.
Создатели
Созданием «Прометея» занимается «Централ Партнершип» — один из крупнейших дистрибьюторов фильмов на отечественном кинорынке. Над шоу также работает продюсерский центр «ГОРАД», среди проектов которого — фильмы «8 первых свиданий», «8 новых свиданий» и «Адам и Ева».
Кстати, «Прометей» стал первым сериалом собственного производства «Централ Партнершип», которая до этого занималась только продюсированием шоу.
Генеральный директор компании Вадим Верещагин охарактеризовал проект как «зрелищный фантастический триллер» и пообещал, что у этого захватывающего сериала будет необычная концепция.
Верещагин дополнительно отметил, что созданием «Прометея» занимается очень талантливая съемочная команда.
Режиссер и один из авторов сценария — Максим Свешников. До этого он работал над такими проектами как «257 причин, чтобы жить», «Контейнер» и «Плейлист волонтера». Вместе с Максим над сценарием «Прометея» работал его старший брат Вадим («Мастодонт», «Яга и книга заклинаний»).
Пост оператора занял Илья Авербах, а за музыкальное оформление отвечал Максим Кузнечиков — оба уже работали с Максимом Свешниковым над «Плейлистом волонтера».
Производство
Первые новости о «Прометее» появились весной 2022 года. 16 мая стало известно, что стартовали съемки сериала, тогда же был раскрыт каст грядущего проекта.
Свое нынешнее название «Прометей» получил только в апреле 2024 года — его изменили за день до премьерного показа на ММКФ.
Рабочее название сериала — «Проект “Прометей”».
В июне 2024-го шоу обзавелось новым промофото и показало, как будут выглядеть основные действующие лица. Интересно, что создатели сериала оставили на постере загадку для самых внимательных зрителей.
В блокноте, который держит в руках героиня Любови Аксеновой, записан телефонный номер +7-385-225-20-65. Это реально существующий номер, по которому можно позвонить — если это сделать, то в телефонной трубке начнет воспроизводиться заранее записанное сообщение.
На пятнадцатисекундном аудио можно разобрать несколько фраз, которые прерываются сильными помехами — это запись черного ящика того самого самолета, который по сюжету без вести пропал в 1988 году.
Рули не работают. Теряем гидравлику. Двигатель отключился, обороты падают… - фрагмент записи с черного ящика пропавшего самолета
В конце сообщения низкий мужской голос дважды отдает приказ: «Выводите людей», после чего аудио обрывается.
Неизвестно, будут ли герои «Прометея» воспроизводить эту запись в самом сериале. Актер Дмитрий Чеботарев назвал телефонный номер пасхалкой для тех, кто ждет выхода шоу.
Актерский состав
Основной каст проекта стал известен еще в 2022 году. «Что ни фамилия в группе — лучшие представители киноиндустрии», — так об актерском составе Андрей Радько.
Кто сыграет в сериале «Прометей»
- Филипп Янковский («Контейнер») — Владимир Шапошников, влиятельный и загадочный бизнесмен, в прошлом — сотрудник спецслужб. Руководит расследованием дела о пропавшем самолете
- Любовь Аксенова («Почка») — Анна, независимая журналистка, которая до этого занималась расследованием коррупционных схем;
- Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной Доктор») — Вадим, преподаватель физики и близкий друг Анны;
- Александр Алябьев («Карамора») — Никита, оператор дронов, который отлично разбирается в технике;
- Игорь Гордин («Вызов») — отец Анны;
- Виктория Федорова («Триггер») — мать Анны, которая проходит лечение в психиатрической больнице;
- Кристина Спиридонова («Стюардесса») — жена Владимира Шапошникова.
Любовь Аксенова уже играла похожую роль до этого — в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Игра» она исполнила роль бескомпромиссной журналистки Юлии Пчелкиной. Кстати, вместе с Аксеновой во франшизе «Майор Гром» играл и Дмитрий Чеботарев.
Помимо этого, в касте «Прометея» заявлены Антон Лунин («Чемпион мира»), Владимир Виноградов («Жили-были»), Игорь Черневич («Мы из будущего»), Елена Ербакова («Беспринципные») и другие.