Что известно о российском сериале «Прометей»

В 2024 году на «Кинопоиске» выйдет сериал «Прометей» — фантастический триллер о расследовании загадочного дела. В центре сюжета — внезапно найденный самолет, который на протяжении двадцати шести лет считался бесследно исчезнувшим. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета сериала, рассказывает о его актерском составе и том, когда состоится премьера «Прометея».

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«Прометей»: главное о сериале

Когда выйдет

Изначально СМИ сообщали, что сериал «Прометей» выйдет в 2022 году. Позже появилась информация, что его премьера запланирована на 2023 год.

В итоге первую серию эксклюзивно показали на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), который прошел в апреле 2024 года. Тогда же стало известно, что премьера сериала состоится уже в 2024-м — это подтвердил и опубликованный 16 июня постер.

Премьера сериала «Прометей» состоится в 2024 году. Точная дата выхода пока не анонсирована.

Кинокритик Павел Воронков, который посетил премьерный показ сериала на ММКФ, сообщил, что «Прометей» можно будет посмотреть уже во втором квартале 2024 года.

В середине июня сериал занимает третье место в рейтинге самых долгожданных проектов на «Кинопоиске». За новостями о «Прометее» следят более трех тысяч человек, а рейтинг ожидания составляет 99 процентов.

Сериал «Прометей» будет состоять из восьми 45-минутных серий.

Сюжет

В 1998 году гражданский самолет вылетел по маршруту Барнаул — Москва. Спустя двадцать минут рейс номер 218 пропал с радаров, и больше о нем ничего не слышали.

Спустя двадцать шесть лет воздушное судно все же удается отыскать. Оно находится на Алтае и выглядит абсолютно неповрежденным. При этом на борту нет ни одного пассажира, но чай в кабине пилота почему-то не успел остыть.

Расследованием дела занимается Владимир Шапошников (Филипп Янковский) — влиятельный человек, долгое время проработавший в силовых структурах. Для этого он обращается за помощью к независимой журналистке Анне (Любовь Аксенова). Вместе с Анной над разгадкой тайны будут работать ее друзья — преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и оператор-технарь Никита (Александр Алябьев).

Героям предстоит узнать, что же произошло с самолетом, а Анне — разобраться, почему Шапошников привлек к расследованию именно ее и как с этим загадочным делом связана ее семья.

Создатели

Созданием «Прометея» занимается «Централ Партнершип» — один из крупнейших дистрибьюторов фильмов на отечественном кинорынке. Над шоу также работает продюсерский центр «ГОРАД», среди проектов которого — фильмы «8 первых свиданий», «8 новых свиданий» и «Адам и Ева».

Кстати, «Прометей» стал первым сериалом собственного производства «Централ Партнершип», которая до этого занималась только продюсированием шоу.

Генеральный директор компании Вадим Верещагин охарактеризовал проект как «зрелищный фантастический триллер» и пообещал, что у этого захватывающего сериала будет необычная концепция.

Верещагин дополнительно отметил, что созданием «Прометея» занимается очень талантливая съемочная команда.

Режиссер и один из авторов сценария — Максим Свешников. До этого он работал над такими проектами как «257 причин, чтобы жить», «Контейнер» и «Плейлист волонтера». Вместе с Максим над сценарием «Прометея» работал его старший брат Вадим («Мастодонт», «Яга и книга заклинаний»).

Пост оператора занял Илья Авербах, а за музыкальное оформление отвечал Максим Кузнечиков — оба уже работали с Максимом Свешниковым над «Плейлистом волонтера».

Производство

Первые новости о «Прометее» появились весной 2022 года. 16 мая стало известно, что стартовали съемки сериала, тогда же был раскрыт каст грядущего проекта.

Свое нынешнее название «Прометей» получил только в апреле 2024 года — его изменили за день до премьерного показа на ММКФ.

Рабочее название сериала — «Проект “Прометей”».

В июне 2024-го шоу обзавелось новым промофото и показало, как будут выглядеть основные действующие лица. Интересно, что создатели сериала оставили на постере загадку для самых внимательных зрителей.

В блокноте, который держит в руках героиня Любови Аксеновой, записан телефонный номер +7-385-225-20-65. Это реально существующий номер, по которому можно позвонить — если это сделать, то в телефонной трубке начнет воспроизводиться заранее записанное сообщение.

На пятнадцатисекундном аудио можно разобрать несколько фраз, которые прерываются сильными помехами — это запись черного ящика того самого самолета, который по сюжету без вести пропал в 1988 году.

Рули не работают. Теряем гидравлику. Двигатель отключился, обороты падают… - фрагмент записи с черного ящика пропавшего самолета



В конце сообщения низкий мужской голос дважды отдает приказ: «Выводите людей», после чего аудио обрывается.

Неизвестно, будут ли герои «Прометея» воспроизводить эту запись в самом сериале. Актер Дмитрий Чеботарев назвал телефонный номер пасхалкой для тех, кто ждет выхода шоу.

Актерский состав

Основной каст проекта стал известен еще в 2022 году. «Что ни фамилия в группе — лучшие представители киноиндустрии», — так об актерском составе Андрей Радько.

Кто сыграет в сериале «Прометей»

Любовь Аксенова уже играла похожую роль до этого — в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Игра» она исполнила роль бескомпромиссной журналистки Юлии Пчелкиной. Кстати, вместе с Аксеновой во франшизе «Майор Гром» играл и Дмитрий Чеботарев.

Помимо этого, в касте «Прометея» заявлены Антон Лунин («Чемпион мира»), Владимир Виноградов («Жили-были»), Игорь Черневич («Мы из будущего»), Елена Ербакова («Беспринципные») и другие.