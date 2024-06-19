Почему приквел «Игры престолов» превращается в мыльную оперу

На HBO состоялась одна из самых громких премьер года — начал выходить второй сезон «Дома дракона», приквела культового фэнтези «Игра престолов». От новых серий ждали батального экшена, но пока сериал продолжает крайне неспешно расставлять на игровой доске разномастные фигуры в преддверии большого конфликта. «Лента.ру» объясняет, почему этот трюк тем не менее работает.

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Новость о гибели сына Рейниры (Эмма Д'арси), сгинувшего в морских водах после стычки с двоюродным дядей Эймондом (Юэн Митчелл), со скоростью почтовых воронов облетает весь Вестерос. В Драконьем Камне царит смятение, от самопровозглашенной королевы ни слуху уже несколько дней — она улетела на драконе на поиски останков ребенка. Импульсивный Деймон (Мэтт Смит) тем временем рвется действовать — «око за око, сын за сына». Между ним и подданными скорбящей Рейниры явно назревает конфликт по поводу того, как вести будущую войну.

Схожая ситуация разворачивается и на противоборствующей стороне, где король Эйгон Второй (Том Глинн-Карни) демонстрирует перед матерью Алисентой (Оливия Кук) своеволие, при этом будучи совершенно не способным вести дела по-взрослому. Королевская Гавань уже долгое время находится в блокаде, замок заполонили крысы, настроения близки к упадническим. Эйгон же таскает на совещания малолетнего сына, раздает простолюдинам невыполнимые обещания и распивает по ночам вино в тронном зале. Не внушает доверия озабоченной матери и принц Эймонд — брат короля, в руках которого находится самый крупный и опасный дракон Вестероса, не желает играть под чужую дудку и планирует собственный гамбит.

По крайней мере в грядущей гражданской войне окончательно оформились стороны.

За Эйгона выступают Хайтауэры, Баратеоны и Ланнистеры, за Рейниру — Аррены, Талли и знаменитые Старки. Премьерный эпизод неспроста открывается сценой на Стене — командующий Севером Криган (Том Тейлор), которого со спины легко спутать с Недом Старком, явно сыграет в последующих сериях не последнюю роль.

В целом, возвращение «Дома дракона» запрягает неспешно и на важные события пока беден. Эпизод «Сын за сына» скорее подытоживает события первого сезона — расстановка сил, определение новых мотиваций, экскурс в старые конфликты.

После почти двухлетнего перерыва подобная репетиция, безусловно, необходима — не каждый зритель будет в преддверии премьеры пересматривать рекапы предыдущего сезона.

Хотя бесконечные заседания, официальные приемы и тайные встречи разных домов, на которых нам напоминают о событиях прошлого, могут довольно быстро наскучить. К тому же, учитывая, что весь первый сезон представлял собой многочасовое знакомство с Таргариенами (утяжеленное регулярными скачками во времени, сменой актерского состава и появлением все новых героев), кажется, что шоураннеры попросту испытывают терпение преданных поклонников франшизы.

Главное отличие приквела от «Игры престолов» сохраняется. Вместо приключенческого фэнтези, в котором делался упор на разномастные сюжеты в отдаленных уголках многогранной вселенной Вестероса (тут ледяная стена и дикари-северяне, там кочевники и маги, здесь дворцовые интриги), «Дом дракона» остается в более камерном пространстве костюмной драмы о расколе большой семьи. Акцент здесь делается не на мистической угрозе в виде белых ходоков или летящих на Вестерос драконов, а на сложном клубке отношений огромного количества персонажей.

При том что спойлер финала этой истории появился еще в оригинальном сериале, нужно отдать должное Райану Кондалу хотя бы в умении с головой затянуть зрителя в омут бесконечных конфликтов. Шоураннер определенно готовит почву для того, чтобы расколоть аудиторию как минимум на два лагеря. В «Доме дракона» не найти ни одного однозначного антагониста наподобие олицетворявшего зло Короля Ночи или одиозного Джоффри Баратеона из «Игры престолов».

Вместо этого перед нами обычные люди с вполне человеческими, легко объяснимыми мотивами.

Каждому из них — даже самодовольному, но в целом мирному дуралею Эйгону — завоевать зрительскую симпатию не представляется проблемой. Выбор любимчика, в общем-то, был одной из самых увлекательных черт «Игры престолов». Удовольствие от просмотра обострялось еще и риском того, что в любой момент от ведущих персонажей могли самым жестоким образом избавиться. Вот и «Дом дракона» вырисовывает целый пантеон крайне неоднозначных представителей разных сил, от которых, вероятно, затем начнет эффектно избавляться.

Впрочем, как скоро эти силы будут приведены в движение, пока остается главной загадкой. Даже посмотревшие половину сезона западные критики пишут, что за четыре эпизода сериал не спешит разыгрывать все карты — отмечая, однако, что интригу «Дому дракона» все это время удается выдерживать на ура, и желание смотреть его дальше постепенно становится только острее.

Проблема в том, что без дорогостоящих масштабных сражений и неожиданных сюжетных поворотов а-ля «Красная свадьба», о которых неделями затем гудит весь Reddit (повторением подобного, разумеется, уже никого не впечатлить), «Дом дракона» все больше становится похожим на грандиозную фэнтезийную мыльную оперу. Он готов потратить десять минут экранного времени на совещание короля с подчиненными, столько же — на встречи заговорщиков в разных лагерях, и еще две минуты — на молящуюся при свечах Алисенту и скорбящую по сыну Рейниру, чтобы лишь ближе к финалу серии скормить зрителю единственное мало-мальски интригующее событие.

На таком же трюке был выстроен весь первый сезон, а учитывая, что «Дом дракона» уже продлили и на третий, можно легко представить, каким образом приквел «Игры престолов» планирует растягивать историю перед неминуемой гибелью центрального для всего этого конфликта персонажа. Что ж, быть может, на каждую эпоху телевидения приходится своя культовая «Санта-Барбара». Наша — хотя бы с драконами.

Сериал «Дом дракона» (House of the Dragon) выходит на HBO и Max