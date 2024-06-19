Эксперт назвал самый необычный фильм для семейного просмотра этим летом

За ответом на вопрос «Что же посмотреть в кино на ближайших выходных?» редакция RuNews24.ru обратилась к режиссеру Игорю Зуйкову. Среди потока картин в прокате эксперт выбрал то, что пропустить точно не стоит.

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«Не буду много говорить и перечислять фильмы, на которые можно сходить с семьей, сейчас огромное количество достойных картин. Я выберу один, в котором уверен наверняка, и это, конечно же, «Огненный Лис» Дмитрия Шпиленка», — сказал Игорь Зуйков.



Режиссер рассказал, что это история лисенка, который накануне своей первой зимы остался совершенно один посреди тундры, захватывает с самого начала. Здесь и борьба, и опасности, и любовь.

«На фоне большого количества анимации этот документальный фильм выглядит очень свежо. Представьте историю короля льва, снятую в жанре документального фильма. Где реальные сцены из жизни животных были бы сняты на множество длиннофокусных объективов, а потом смонтированы в сюжет, который каждому знаком, со всеми этими пейзажами и закадровым текстом, озвучивающим Симбу, Тимона и Пумбу. Звучит как минимум интересно, и фильм Шпиленка этим и очаровывает. Мы не так часто можем посмотреть документальные фильмы в кинотеатре, советую воспользоваться такой возможностью. Увидеть прекрасные локации, достойную работу оператора и очаровательную историю лисенка Ветра.», — отметил собеседник издания.



Добавим, картина увидела свет в конце мая. Сама лента создавалась на Камчатке, в Кроноцко-Богачевской тундре, в течение трех лет.