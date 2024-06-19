Том Харди не уверен в выходе еще одного приквела «Безумного Макса»

В недавнем интервью изданию Forbes Том Харди поговорил про ленту «Пустошь», которая должна стать приквелом «Дороги ярости» и рассказать новую историю, связанную с главным героем Максом.

По словам Харди, он сомневается, что картина когда-нибудь выйдет. Ранее сценарист и режиссёр «Дороги ярости» Джордж Миллер говорил, что он выпустит «Пустошь» в случае кассового успеха «Фуриосы», но этого не произошло. Теперь вся франшиза под угрозой закрытия.

Я не думаю, что это когда-нибудь произойдёт и выйдет.



Картина «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» провалилась в прокате. При бюджете в $ 168 млн лента собрала всего $ 160 млн, то есть даже не добралась до своего бюджета. Оценки лента получила, впрочем, неплохие.