Тизер: Киран Калкин и Джесси Айзенберг валяют дурака в Польше в новой комедии

Опубликован тизер "Настоящей боли" (A Real Pain), это американская драмеди про кузенов, предпринявших поездку в Польшу, на землю предков - чтобы почтить память своей любимой бабушки.

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Братьев сыграли Киран Калкин и Джесси Айзенберг. Джесси - постановщик, сценарист и сопродюсер, наряду с Эммой Стоун. Для 40-летнего номинанта премии "Оскар" Айзенберга это вторая режиссерская работа.

В других ролях - Ольга Босова, Уилл Шарп, Лиза Садовы, Дженнифер Грей. Оператор - поляк Михал Дымек.

Премьера ленты состоялась зимой на "Сандэнсе". Релиз в США - в октябре.