Вышел трейлер роуд-муви со звездой "Слова пацана" в роли парня с аутизмом

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер-трейлер своего многосерийного роуд-муви "Она такая классная". Главные роли исполнили Лев Зулькарнаев ("Слово пацана") и Денис Прытков ("Капельник").

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Синопсис: Артём таксует на родительской машине и не спешит взрослеть. По соседству живет Лёня - парень с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой мамы. Однажды Артём вызывается присмотреть за ним в течение пары дней. В квартире Артёма Лёня случайно видит ролик с вебкамщицей, в которую немедленно влюбляется. Одержимость Лёни перерастает в намерение срочно поехать в Петербург и найти "возлюбленную".

Также в ролях: Екатерина Федулова ("Питер FM"), Павел Майков ("Нулевой пациент", "Контакт"), Татьяна Догилева ("Вампиры средней полосы", "Забытая мелодия для флейты"), Валерий Степанов, Евгений Егоров, Игорь Хрипунов и другие.

Премьеру обещают "скоро". В июне сериал покажут на фестивале "Пилот".