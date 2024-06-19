В Мексике вышла адаптация "Физрука" с Нагиевым

Российский сериал "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли был адаптирован в Мексике. Шоу под названием "Учитель под прикрытием" начало выходить на местном ТВ, передает MK.RU.

© Кадр из сериала «Физрук»

Главную роль в сериале сыграл Гильермо Вильегас, и у его персонажа есть отличия от героя Нагиева. Мексиканский физрук моложе и сотрудничает с полицией, встав на путь исправления после неудачных криминальных похождений. В российской версии учитель хочет вернуться к нечистым полукриминальным делишкам.

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