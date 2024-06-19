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Стало известно, какие фильмы покажут на набережной в Самаре с 19 по 23 июня

В областной столице вторую неделю бесплатный кинотеатр под открытым небом радует горожан мультфильмами, короткометражками, советской классикой и семейными показами.

Какие фильмы покажут на набережной в Самаре с 19 по 23 июня
© РИА Новости

Расскажем о репертуаре на текущую неделю:

В среду, 19 июня, на большом экране на IV очереди набережной покажут:

В четверг, 20 июня, зрителей приглашают посмотреть:

  • 18:00 японский мультфильм "Твое имя", 2016 год (12+);
  • 20:00 драму "Мистер Нокаут", 2022 год (12+).

В пятницу, 21 июня, под звездным небом состоится показ:

  • 18:00 мультфильм "Василек", 1973 год (0+);
  • 18:15 документальная короткометражка "Катюша", 1964 год (6+);
  • 18:45 драма "Сестренка", 2019 год (6+);
  • 20:30 драма "Судьба человека", 1959 год (12+).

В субботу, 22 июня:

В воскресенье, 23 июня - Детский день:

Фильмы и сериалы
Роман с камнем
Летучий корабль
Завтра была война
Судьба человека
Иван Васильевич меняет профессию
А зори здесь тихие...
Приключения Паддингтона
Твоё имя
Красавица и чудовище