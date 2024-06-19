Стало известно, какие фильмы покажут на набережной в Самаре с 19 по 23 июня
В областной столице вторую неделю бесплатный кинотеатр под открытым небом радует горожан мультфильмами, короткометражками, советской классикой и семейными показами.
Расскажем о репертуаре на текущую неделю:
В среду, 19 июня, на большом экране на IV очереди набережной покажут:
- 18:00 комедийный фильм "Иван Васильевич меняет профессию", 1975 год, (6+);
- 19:50 приключенческий фильм "Роман с камнем", 1984 год (16+).
В четверг, 20 июня, зрителей приглашают посмотреть:
- 18:00 японский мультфильм "Твое имя", 2016 год (12+);
- 20:00 драму "Мистер Нокаут", 2022 год (12+).
В пятницу, 21 июня, под звездным небом состоится показ:
- 18:00 мультфильм "Василек", 1973 год (0+);
- 18:15 документальная короткометражка "Катюша", 1964 год (6+);
- 18:45 драма "Сестренка", 2019 год (6+);
- 20:30 драма "Судьба человека", 1959 год (12+).
В субботу, 22 июня:
- 16:30 драматическая киноповесть "Завтра была война", 1987 год (12+);
- 18:10 драма "А зори здесь тихие", 1972 год (12+);
- 20:55 военно-исторический фильм "Брестская крепость", 2010 год (16+).
В воскресенье, 23 июня - Детский день:
- 18:00 мультфильм "Летучий корабль", 1979 год (0+);
- 18:30 мультфильм "Красавица и чудовище", 1991 год (6+);
- 20:10 семейный фильм "Приключения Паддингтона", 2014 год (6+).