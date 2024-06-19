Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сыграют в триллере «Покойся с миром»

Друзья по жизни и партнеры в кино Мэтт Дэймон и Бен Аффлек выступят продюсерами и сыграют главные роли в фильме «Покойся с миром» (RIP) от режиссера Джо Карнахана.

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Подробностей будущей картины не раскрывается, кроме того, что это будет криминальный триллер.

Съемки планируют начать уже этой осенью. Дистрибьютора у фильма на данный момент нет, но и переживаний по этому поводу пока никто не испытывает. Наверняка покупатель найдется, учитывая, что производством занимается компания Artists Equity, принадлежащая Дэймону и Аффлеку, через которую велось производство фильмов «Air: Большой прыжок» и «Мелочи жизни».