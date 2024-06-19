Вампир Регис из сериала «Ведьмак» шокировал фанатов

Портал Redanian Intelligence поделился свежими фотографиями со съемок четвертого сезона «Ведьмака». Вампир Регис уже не тот.

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Высший вампир и близкий друг Геральда Регис впервые появился в дополнении Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt. В игре персонаж выглядит как сухой пожилой мужчина — его сериальная версия кардинально отличается от первоисточника.

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В шоу персонажа играет американский актер Лоренс Фишберн, известный по роли Морфеуса в культовой серии фильмов «Матрица».

На подобные отхождения от канона аудитория отреагировала весьма неоднозначно. Одни рады видеть легендарного актера на экранах, а другие считают, что Netflix в очередной раз ошибся с кастом.Съемки 4 сезона «Ведьмака» стартовали в апреле. Премьера состоится уже в 2025 году.