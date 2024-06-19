Вышел русский трейлер фильма-катастрофы «Последний день Земли»

Опубликован эффектный локализованный трейлер приключенческого фильма-катастрофы "Последний день Земли" (Survive / 18+).

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Начинается все как винтажная шутка про подводную лодку в степях Украины… а дальше, что называется, жесть. Обычная семья во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на тысячи километров. После чего выжившим приходится сражаться и с чудовищами, ранее обитавшими на морском дне, и друг с другом. Но и это еще не всё - океан вот-вот вернется, и грядущий прилив станет последним в истории человечества.

Постановщик франко-бельгийской ленты - Фредерик Жарден, снимавший сериал "Налет". Соавтор сценария - Мэтт Александр, известный по "Блуберри" (18+) с Касселем и Джульетт Льюис. Российская премьера - 26 сентября.