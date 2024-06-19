Amazon выпустит продолжение фильма «Космические яйца»

Как сообщает издание Deadline, компания Amazon запустила в производство продолжение фантастической комедии «Космические яйца». Режиссёром ленты выступит Джош Гринбаум («Новенькая»), а одним из продюсеров числится постановщик оригинала Мэл Брукс. Сценаристами выступят авторы сюжета мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

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«Космические яйца» — знаменитая пародийная комедия, вышедшая в 1987 году. Проект во многом пародировал культовые «Звёздные войны» и рассказывал о президенте планеты Космические Яйца, который посылает лорда Тёмный Шлем выкрасть принцессу Веспу. Противостоять злобному персонажу начинают Лон Старр и великий Йогурт.

Интересно, что в создании оригинального фильма принял участие в том числе создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас. Его компания Industrial Light & Magic специально для этого фильма даже сделала лазерные мечи.