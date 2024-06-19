Стартовали съемки второго сезона «Волшебного участка»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съёмок второго сезона комедийной сказки для взрослых "Волшебный участок" и опубликовал фотографии с площадки.

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Действие самого успешного оригинального проекта стримингового сервиса переместится из столицы в Санкт-Петербург, ведь "нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки".

На экране снова появятся Лёха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова), а также племянница Лёхи - Василиса (Ева Смирнова).

Уже знакомые нам сотрудники московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями отправляются в Питер, чтобы раскрыть тайну гибели сотрудников местного отдела (Роза Хайруллина, Александра Ребенок). Их встретят говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков).

К уже знакомым сказочным персонажам добавятся Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидон (Иван Куприенко), древний колдун (Евгений Ткачук), ловец щук Емельянов (Дмитрий Куличков), русалка (Валентина Мазунина), а также ожившая кукла Карлсон, Голем, Гриб Серёга, Огневушка-поскакушка, Тролль, Зубной Фей, целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая явится в камео. Однако главным злодеем по-прежнему будет Кощей.

Даты премьеры пока нет.

Кстати, помимо второго сезона, ведётся работа и над офлайн-шоу, основанном на событиях первого.