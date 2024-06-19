Школьники смогут смотреть отечественные фильмы и концерты в день премьеры

Российские школьники смогут смотреть отечественные фильмы, спектакли, концерты и выставки в дни премьеры в кинотеатрах с современным оборудованием. Обновление кинозалов проводится в рамках нацпроекта «Культура», который инициировал Президент.

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Обновление оборудования проводится в кинотеатрах по всей стране, в том числе в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. Ожидается, что в 2024 году модернизацию проведут не менее чем в 91 кинозале, в том числе на территории новых регионов. Общее количество таких залов составит более 1300.

Так, в Самарской области в Шенталинском районе уже открылся новый кинотеатр «Мир». Теперь местные жители имеют возможность посмотреть новинки отечественного проката в день премьеры, вместе со всей страной. Киносеансы проходят четыре раза в неделю: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. На сегодняшний день там проведено 74 сеанса. В июне там состоится премьера «Сто лет тому вперёд». В Калужской области в поселке Товарково обновлён кинозал «Синий ЛИС». Зрительный зал рассчитан на 100 мест, а жители могут смотреть новые фильмы, в том числе и в формате 3D. Помимо оборудования в кинозале проведен и капитальный ремонт с заменой полов, покрытия на потолке и стенах, а также светильников. Жители смогут посмотреть премьеры фильмов в один день со всей страной по Пушкинской карте.

А в кинозале «Сфера» местного Дома культуры за минувший год посмотрели фильмы более 2700 жителей Килемарского района республики Марий Эл. В кинотеатре установлена новая акустическая система, большой проектор, с возможностью просмотра фильмов в 3D-формате. В зрительном зале также проведен ремонт. Кинозал «Сфера» рассчитан на 240 зрителей. За год в кинотеатре прошло более 800 сеансов.

В Краснодарском крае в Павловском районе в станице Новолеушковской современный кинотеатр «Родина» открылся во Дворце Культуры. Новая площадка оснащена современным кинооборудованием. Теперь местные жители смотрят новинки проката в форматах 2D и 3D. Рассчитан зал на 430 мест. Каждый день зрителям доступны три киносеанса.

В июне состоятся премьеры отечественных фильмов «Пиковая дама», «Ненормальный», «Женитьба Фигаро», «7 дней, 7 ночей», «Сто лет тому вперёд» и многих других. Жители регионов смогут посмотреть их в кинотеатрах своего города в тот же день, что и в Москве.

Школьники, а также подростки от 14 до 22 лет могут посмотреть новинки кинопроката, воспользовавшись Пушкинской картой.

Благодаря сервису можно также посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры. На балансе карты пять тысяч рублей, две из которых можно потратить на просмотр фильмов. Чтобы получить Пушкинскую карту, нужно скачать приложение «Госуслуги.Культура», авторизоваться в нём с помощью учётной записи на портале «Госуслуг» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Афиша актуальных событий размещена на портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги Культура». На сегодняшний день в программе «Пушкинская карта» участвует более 11 миллионов человек.