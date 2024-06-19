Показ фильма «Лефорт. Возвращение Балтийской легенды» состоялся в Музее Победы

В Музее Победы 18 июня состоялась премьера документального фильма «Лефорт. Возвращение Балтийской легенды». Об этом в среду, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Сюжет фильма повествует о загадочной гибели парусного линейного корабля Балтийского флота Российской империи «Лефорт» в сентябре 1857 года.

Перед показом зрители послушали речи руководителя экспедиции «Лефорт» и режиссера фильма Константина Богданова, автора песни к фильму Ольга Акулова, а также подводных исследователей и героев фильма Марию Иванову и Алексея Иванова.

— Линейный корабль «Лефорт» был обнаружен нашей экспедицией 4 мая 2013 года при обследовании дна гидролокатором «Неман-ГБОЭ» севернее острова Большой Тютерс в Финском заливе Балтийского моря. Изначально мы искали погибшую в 1942 году подводную лодку Щ-320. Более десятка погружений было совершено на глубину до 70 метров. Уникальность нашей находки заключается в том, что на такой объект, на деревянный парусник таких размеров, погрузиться возможности практически нет в мире, а в России других подобных объектов нет вообще, — сообщили в пресс-службе музея.



Корабль потерпел крушение 10 сентября 1857 года при невыясненных до конца обстоятельствах. Его обнаружили члены разведывательно-водолазной команды в Финском заливе в 2013 году.

13 июня в Музее Победы состоялась премьера документальных фильмов из цикла «#Культурный код Россия», в рамках которой гости могли посмотреть две короткометражные картины.