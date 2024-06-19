Последний проект c Анастасией Заворотнюк покажут на ТВ

На НТВ 24 июля в эфир выйдет первая серия сериала "Приставы", трейлер появился на сайте канала.

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Главную роль в проекте сыграла Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась 29 мая после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что шоу вряд ли появится на экранах. Съемки прошли в 2017 году, эфир мог состояться в 2022 году, но руководство канала отложило сериал "на полку".

Режиссер шоу Владимир Нахабцев-младший отметил, что во время работы над сериалом команда не замечала признаков недомогания у Заворотнюк. О ее страшном диагнозе они узнали уже после съемок.