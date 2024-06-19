Десять лучших фильмов первой половины 2024 года от издания THR
Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало список из десяти лучших фильмов первой половины 2024 года. Топ составлен на основе голосов редакции одного из самых популярных изданий о кино в Голливуде.
Так, в десятку лучших фильмов с января по июнь от THR попали картины не только из США, но и других стран. Например, в список попали итальянская драма «Химера», японская картина «Зло не существует» от режиссёра «Сядь за руль моей машины» и польская лента «Зелёная граница».
Из наиболее известных фильмов в десятку вошли «Головоломка 2» от Pixar и «Претенденты» с Зендеей. Интересно, что в топ не вошла «Дюна 2» Дени Вильнёва — в редакции THR фильм оценили сдержанно.
10 лучших фильмов первой половины 2024 года от The Hollywood Reporter
- «Претенденты»
- «Головоломка 2»
- «Химера»
- «Зло не существует»
- «Зелёная граница»
- «Я — капитан»
- «Я видел свечение телевизора»
- «Власть»
- «Земные стихии»
- «Дикая кошка»