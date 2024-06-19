В программу кинофестиваля «Зеркало» вошли 9 фильмов из 13 стран

Конкурсная программа Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" объединит девять фильмов, среди них картины из Болгарии, Германии, Китая, России и других стран. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"В основной, международный, конкурс фестиваля вошли 9 картин, в производстве которых участвовали 13 стран: Болгария, Германия, Китай, Россия, Сербия, Судан, Турция, Франция, Швейцария. Япония и другие. Все фильмы-участники будут показаны в России впервые, но почти все они были представлены и отмечены призами на крупных международных кинофестивалях", - отметили в пресс-службе.



В жюри конкурса вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья, журналист, автор французского сайта о кино Kinoglaz.fr Елена Дюффорт, отборщик фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на Венецианском, Каннском кинофестивалях, а также на МКФ в Риме, Пекине, Пиньяо, Триесте, Турине Алена Шумакова, китайская писательница и кинопродюсер, автор мирового бестселлера "Однажды ночью в Пекине" Тэмми Тай и российская актриса театра и кино, лауреат премии "Ника", Московского международного кинофестиваля и фестиваля "Окно в Европу" Дарья Екамасова.

В программу российского кино "Свои" вошли наиболее яркие фильмы последних лет. Так, зрителям представят 14 кинокартин, среди которых "Бери да помни" Байбулата Батуллина, "F20" Арсения Герасимова, "Аквариум" Ильи Шагалова и другие.

"Помимо полнометражных фильмов впервые будут представлены 15 знаковых российских короткометражек последних двух лет из новой программы "Свои. Короткий метр", - добавили организаторы. Победителей в программах "Свои" и "Свои. Короткий метр" будут выбирать зрители.



О фестивале

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры России.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".