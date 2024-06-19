Забытый фильм с Джулией Робертс стал хитом на Netflix

Семейная драма "Чудо" вошла в десятку лучших фильмов Netflix через семь лет после выхода в прокат. Об этом сообщает издание ScreenRant.

© Кадр из фильма "Чудо"

"Чудо" расположилось на пятом месте, опередив "Ультрамена: Путь к вершине", "Атлас" и "Код доступа «Кейптаун»". Драма собрала впечатляющие 9,5 миллионов часов просмотра.

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В фильме рассказывается история жизни Огги Пулмана, мальчика с синдромом Тричера Коллинза, который пытается приспособиться к школьной жизни и взаимодействию со сверстниками. Главные роли в киноленте исполнили Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович и Джулия Робертс.

Режиссировал "Чудо" ("Хорошо быть тихоней", "Богема", "Иерихон") Стивен Чбоски, за сценарий отвечали он же, Стивен Конрад ("В погоне за счастьем", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Я боролся с Эрнестом Хэмингуэем") и Джек Торн ("Опасный элемент", "Пловчихи", "Это — Англия. Год 1990").

Ранее "Рамблер" о том, что фильм 1998 года с Томом Хэнксом стал хитом потокового вещания.