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Моргенштерн* поделился списком любимых фильмов

Недавно Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) посетил шоу «Вписка», где поделился подборкой любимых фильмов. В список артиста попала легендарная картина «Солнцестояние» от Ари Астера и другие киноленты.

Моргенштерн* поделился списком любимых фильмов
© Cq.ru

Топ-5 любимых фильмов Моргенштерна: 

  • Новейший завет (2015);
  • Кролик Джоджо (2019);
  • Голгофа (2013);
  • Солнцестояние (2019);
  • Залечь на дно в Брюгге (2008).

Похоже, Моргенштерн* предпочитает фильмы с большим количеством экшена, но не лишенные при этом философского подтекста. Также в выпуске «Вписки» музыкант рассказал о конфликтах с Мелстроем и Фрейм Таймер.