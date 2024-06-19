Моргенштерн* поделился списком любимых фильмов

Недавно Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) посетил шоу «Вписка», где поделился подборкой любимых фильмов. В список артиста попала легендарная картина «Солнцестояние» от Ари Астера и другие киноленты.

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Топ-5 любимых фильмов Моргенштерна:

Новейший завет (2015);

Кролик Джоджо (2019);

Голгофа (2013);

Солнцестояние (2019);

Залечь на дно в Брюгге (2008).

Похоже, Моргенштерн* предпочитает фильмы с большим количеством экшена, но не лишенные при этом философского подтекста. Также в выпуске «Вписки» музыкант рассказал о конфликтах с Мелстроем и Фрейм Таймер.