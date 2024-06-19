Вышел трейлер продолжения «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой

Вышел первый трейлер продолжения "Жить жизнь" с Любовью Аксеновой и Дарьей Мороз
Онлайн-кинотеатр START опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона сериала "Жить жизнь" (18+) со звёздным актёрским составом.
В новом сезоне эротического триллера Аня начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа.
В ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Игорь Гордин, Владислав Ценёв, Кристина Кучеренко, Павел Попов, Даниил Воробьев, Юлия Джулай, Анастасия Крылова, Анастасия Меськова, Юлия Синицына и другие.
Даты премьеры пока нет, обещают "скоро".
Фото со съёмок - здесь.