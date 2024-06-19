Вышел трейлер продолжения «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой

Онлайн-кинотеатр START опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона сериала "Жить жизнь" (18+) со звёздным актёрским составом.

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В новом сезоне эротического триллера Аня начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа.

В ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Игорь Гордин, Владислав Ценёв, Кристина Кучеренко, Павел Попов, Даниил Воробьев, Юлия Джулай, Анастасия Крылова, Анастасия Меськова, Юлия Синицына и другие.

Даты премьеры пока нет, обещают "скоро".

Фото со съёмок - здесь.