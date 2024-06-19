«Самые гигантские экшен-сцены в истории». Авторы «Гладиатора 2» — о фильме

Студия Paramount представила историческую драму «Гладиатор 2» на выставке в Барселоне — посетители смогли увидеть первые кадры и ещё не выпущенный трейлер фильма Ридли Скотта.

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Сам режиссёр отметил, что «Гладиатор 2» оправдывает ожидания, несмотря на паузу в 25 лет после выхода первой части. А руководитель Paramaunt Марк Виан заявил, что в фильме будут самые гигантские сцены сражений, когда-либо снятые в кино.

Мировая премьера «Гладиатора 2» намечена на 22 ноября 2024 года, хотя пока зрителям не показали даже трейлер. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма — в фильме сыграют несколько актёров из первой части, а также Пол Мескаль, Педро Паскаль и Дэнзел Вашингтон.