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В Нижегородской области число площадок кинофестиваля "Горький fest" увеличилось в 1,5 раза

Число площадок VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest", который пройдет в Нижегородской области с 12 по 18 июля, увеличилось до 60 - в 1,5 раза. На мероприятиях ждут более 80 тыс. человек, рассказал на пресс-конференции в ТАСС замгубернатора региона Олег Беркович.

Число площадок кинофестиваля «Горький fest» увеличилось в 1,5 раза
© ТАСС
"По поводу площадок, в этом году их 60, количество увеличилось в полтора раза. Мы ожидаем больше 80 тыс. человек, которые придут в кино и посмотрят фильмы. Причем, задействуем не только сам Нижний Новгород, но и другие города области", - сказал Беркович, по словам которого, на организаторов дополнительную ответственность накладывает статус Культурной столицы России-2024.

В 2024 году среди новых площадок будет парк "Швейцария", Русский музей фотографии, областные кинотеатры. Среди новых форматов - квизы, открытые чтения, творческие коллаборации. Фестиваль планируют посетить Константин Хабенский, Жора Крыжовников, Аглая Тарасова, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Слава Копейкин и многие другие, рассказала генпродюсер фестиваля Оксана Михеева.

Президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков добавил, что в состав жюри вошли продюсер и режиссер Юрий Мороз, сценарист Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер, кинокритик и главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов.

Внеконкурсная и деловая программы будут посвящены теме сказки, рассказал программный директор Андрей Апостолов.

"Здесь не нужно быть большим прозорливцем, чтобы почувствовать этот тренд в нашем кино, это действительно избранный жанр - фильм-сказка, и мы хотим об этом поговорить", - добавил он.

В конкурсную программу вошли порядка 15 фильмов, среди которых "Слишком хорошая Анна" Яны Климовой-Юсуповой, "Мусор" Алексея Митягина, "Король Лир" Сергея Потапова, "Ячейка общества" Алены Званцовой, "Зверек" Ирины Прохоровой.

Фильмы и сериалы
Мусор
Алексей Митягин
Олег Беркович
Юрий Мороз
Аглая Тарасова
Ирина Прохорова
Оксана Михеева
Юлия Александрова
Сергей Потапов
Василий Степанов
Михаил Пореченков
Анна Меликян
Жора Крыжовников
Юлия Хлынина
Константин Хабенский
Павел Табаков