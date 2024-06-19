Число площадок кинофестиваля «Горький fest» увеличилось в 1,5 раза

Число площадок VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest", который пройдет в Нижегородской области с 12 по 18 июля, увеличилось до 60 - в 1,5 раза. На мероприятиях ждут более 80 тыс. человек, рассказал на пресс-конференции в ТАСС замгубернатора региона Олег Беркович.

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"По поводу площадок, в этом году их 60, количество увеличилось в полтора раза. Мы ожидаем больше 80 тыс. человек, которые придут в кино и посмотрят фильмы. Причем, задействуем не только сам Нижний Новгород, но и другие города области", - сказал Беркович, по словам которого, на организаторов дополнительную ответственность накладывает статус Культурной столицы России-2024.



В 2024 году среди новых площадок будет парк "Швейцария", Русский музей фотографии, областные кинотеатры. Среди новых форматов - квизы, открытые чтения, творческие коллаборации. Фестиваль планируют посетить Константин Хабенский, Жора Крыжовников, Аглая Тарасова, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Слава Копейкин и многие другие, рассказала генпродюсер фестиваля Оксана Михеева.

Президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков добавил, что в состав жюри вошли продюсер и режиссер Юрий Мороз, сценарист Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер, кинокритик и главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов.

Внеконкурсная и деловая программы будут посвящены теме сказки, рассказал программный директор Андрей Апостолов.

"Здесь не нужно быть большим прозорливцем, чтобы почувствовать этот тренд в нашем кино, это действительно избранный жанр - фильм-сказка, и мы хотим об этом поговорить", - добавил он.



В конкурсную программу вошли порядка 15 фильмов, среди которых "Слишком хорошая Анна" Яны Климовой-Юсуповой, "Мусор" Алексея Митягина, "Король Лир" Сергея Потапова, "Ячейка общества" Алены Званцовой, "Зверек" Ирины Прохоровой.