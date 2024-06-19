Новый хоррор Ксавье Жанса покорил самые популярные цифровые платформы

Новый фильм ужасов Ксавье Жанса покорил самые популярные цифровые платформы
Хоррор Ксавье Жанса "Акулы под Парижем", премьера которого состоялась всего пару недель назад, пользуется большой популярностью на ведущих цифровых платформах. Об этом сообщает HuffPost.
В центре сюжета морской биолог София Ассалас, которой предстоит спасти город любви от нашествия уникального вида акул. В прошлую встречу с опасными хищниками женщина лишилась любимого супруга и коллег.
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Фильм вызвал неоднозначные отзывы, да и рейтинг у него далеко не высокий. Тем не менее, киноленту активно просматривают на Netflix, Hulu, Max, Apple TV+ и Peacock.
Главную роль в фильме исполнила известная французская актриса Беренис Бежо. В ее профессиональной копилке числятся "Артист", "Ад Анри-Жоржа Клузо", "Невероятные приключения Факира", "Любовь на кончиках пальцев" и "Друзья на свою голову".
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