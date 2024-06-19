Вышел трейлер ужастика «Зверь внутри» с Китом Харингтоном

Трейлер фильма ужасов «Зверь внутри» (The Beast Within) был обнародован 19 июня 2024 года.

© кадр из фильма

Главные роли в картине режиссера Ксандера Фаррелла (это его игровой дебют, ранее он снимал документальные ленты) исполнили Кит Харингтон, Эшли Каммингс, Джеймс Космо, Кэйли Кауэн, Ребекка Финч, Кэолинн Спринголл и другие.

- После того, как череда странных событий заставляет ее подвергнуть сомнению изолированную жизнь своей семьи в укрепленном комплексе глубоко в английских дебрях, 10-летняя Уиллоу (Спринголл) следует за своими родителями в один из их тайных ночных походов в самое сердце древнего леса, - сообщается в синопсисе. - Но, увидев, как ее отец (Харингтон) претерпевает ужасную трансформацию, она тоже попадает в ловушку темной тайны предков, которую они так отчаянно пытались скрыть.



В британский прокат «Зверь внутри» выйдет 26 июля.