Лев Зулькарнаев и Денис Прытков — в трейлере сериала «Она такая классная»

Первый тизер-трейлера сериала «Она такая классная» представил 19 июня 2024 года онлайн-кинотеатр Kion. Это авантюрное роуд-муви о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки.

© кадр из фильма

Действие начинается в Екатеринбурге, в наши дни. Обаятельному раздолбаю Артему уже 27, но он не спешит взрослеть. Артем таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями Ромой и Егором и не понимает, о какой ответственности все время пытается завести разговор его девушка.

По соседству с Артемом живет Лёня — девятнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы. Однажды Артему приходится присмотреть за ним в течение пары дней. В квартире Артема Лёня случайно видит ролик для взрослых с «актрисой» Алексой Люкс, в которую он немедленно влюбляется. Одержимость Лёни перерастает в желание срочно поехать в Санкт-Петербург и найти Алексу.

Главные роли в сериале исполнили Лев Зулькарнаев и Денис Прытков, а также снялись Екатерина Федулова, Павел Майков, Татьяна Догилева, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Игорь Хрипунов и другие. Производством занимались Kion и продюсерская компания «Марс Медиа». Сценарий написал Кирилл Дышловой, а снял сериал Александр Домогаров-младший. Но в середине июня стало известно, что последний решил снять свое имя с титров из-за разногласий с продюсерами на этапе монтажа.

- К сожалению, я принял тяжелое для себя решение убрать свое имя из титров, - заявил Александр. - Хотя проект мне очень дорог. Но я не могу позволить себе остаться в титрах из-за творческих разногласий. Съемки прошли замечательно! Это было лучшее приключение с группой, особенно с актерами.



В данный момент в пресс-материалах проекта имя режиссера отсутствует.

«Она такая классная» будет представлен в основном конкурсе VI фестиваля сериалов «Пилот». Премьера состоится на Kion этим летом.