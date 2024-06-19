Пять хорроров студии Blumhouse, которые нужно посмотреть в 2025 году

Генеральный директор студии "Blumhouse Productions" Джейсон Блюм назвал фильмы ужасов, которые выйдут в 2025 году. По его словам, они впечатлят зрителей.

© Кадр из фильма "М3ГАН"

Итак, среди них вторая часть "М3ГАН", шестая часть культового "Астрала", продолжения "Черного телефона" и "Пять ночей с Фредди". О некоторых из них вы наверняка слышали.

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"Blumhouse Productions" прославилась такими проектами, как "Сплит", "Прочь", "Астрал", "Синистер" и "Изгоняющий дьявола".

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