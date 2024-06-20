Совет Федерации одобрил закон о быстрой блокировке пиратских сайтов

Совет Федерации одобрил закон, который ускорит процесс ограничения доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленарное заседание ведомства.

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Согласно новому закону, Роскомнадзор сможет блокировать копии запрещённых порталов, что позволит сократить процедуру блокировки до двух дней. Помимо этого, закон также предполагает запрет на выдачу сведений о зеркалах на всех поисковых сервисах, в том числе зарубежных.

Сейчас такие ограничения касаются только операторов поисковых систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей. Как отмечается в пояснительных документах к закону, под регулирование не попадает деятельность операторов поисковых систем, функционирующих в Рунете, но не распространяющих рекламу для потребителей из России.