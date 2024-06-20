Спецвыпуск мультфильма про Трех Богатырей вышел в прокат

Специальный выпуск анимационного фильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" выходит в прокат в российских кинотеатрах, сообщила пресс-служба кинопрокатной компании "Вольга".

© Кадр из трейлера мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига"

"Студия "Мельница", которой в этом году исполнилось 25 лет, и кинокомпания СТВ сняли три новые короткие истории специально, чтобы порадовать зрителей и напомнить, что в этом году франшиза

"Три богатыря" отмечает серьезный юбилей - 20 лет на экране", - говорится в сообщении.



Режиссерами выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай, сценарий написал Артем Фучижи. Роли озвучили, в частности, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. Согласно сюжету, богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.

Как сообщил продюсер Сергей Сельянов, также к юбилею франшизы запланирован оригинальный сериал "Три богатыря", премьера которого состоится через некоторое время на "Кинопоиске".

"В каждой серии Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец и Конь Юлий попадают в невероятные истории, совершают подвиги, традиционно учатся чему-то новому и с честью выходят из любой непредсказуемой ситуации. Три новых эпизода из будущего сериала войдут в специальный летний выпуск "Три богатыря. Ни дня без подвига", который можно увидеть в кино с 20 июня", - приводятся слова продюсера в сообщении.



По информации пресс-службы, "Три Богатыря и Пуп земли", последний фильм богатырской франшизы, заработал в прокате более 1 млрд рублей.