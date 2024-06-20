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Бондарчук в «Чистых», Зверева в роли проститутки: что смотреть на неделе

С 20 по 27 июня в кино выходят спецвыпуск мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» к 20-летию франшизы и комедия «Тур с Иванушками». На платформах стартуют драма «Чистые» с Федором Бондарчуком и Никитой Кологривым, комедия «Полупановы» и сериал «Миля». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Что посмотреть: список главных российских премьер этой недели
© Кадр из трейлера сериала "Чистые"

«Три богатыря. Ни дня без подвига»

Зрителей ждут три короткие истории о любимых героях. Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец и конь Юлий снова окажутся в центре невероятных приключений. Им предстоит расследовать похищение княжеской короны. Богатыри попадут под действие волшебных снов, которые изменят их жизнь. А конь Юлий схлестнется с Алешей в битве умов.

Сценарий написал Артем Фучижи, который работает и над будущим сериалом про богатырей. Режиссерами стали Александра Шоха («Пуп Земли» и «Конь на троне») и Екатерина Салабай («Смешарики», «Лунтик и его друзья»). Ранее Александра и Екатерина работали над мультсериалом «Царевны».

Также к юбилею франшизы выйдет оригинальный сериал «Три богатыря». И в ближайшее время в прокат выйдут еще две части — «Три богатыря. Конец времен» и «Три богатыря. Город планеты».

«Тур с Иванушками»

В центре сюжета — не история группы, а ностальгическая сага о бывших фанатках. Главные героини — три подруги Катя, Инна и Ася. В 15-летнем возрасте они обожали группу «Иванушки International», но так и не смогли попасть на их концерт.

Начало фильма отправляет зрителей в 1996 год, когда девушек было еще четыре. Затем зрителям показывают компанию подруг в 2023 году. К этому времени одна из героинь умерла, а три подруги осознали скоротечность жизни.

Это трагичное событие подталкивает девушек исполнить мечту юности и отправиться в тур по морскому побережью, чтобы успеть на концерт любимой группы. Вместе с ними едет дочь Кати, 15-летняя бунтарка Юля, которая мешает подругам по-настоящему отдохнуть. По пути их ждут приключения, опасности и, конечно, любовь.

Музыкальным продюсером фильма выступил Игорь Матвиенко, который долгие годы работает с группой «Иванушки International». Зрители услышат много ностальгических хитов бойз-бенда.

«Чистые»

Действие происходит в начале XX века в Санкт-Петербурге. Главные героини сериала — две молодые девушки Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына). Они куртизанки в нелегальном публичном доме для состоятельных мужчин, которым заведует суровая Матушка (Виктория Исакова).

Для каждого клиента Матушка придумывает новый образ и легенду о девушках, чтобы они понравились мужчинам и вытянули из них как можно больше денег. На первый взгляд кажется, что девушки довольны жизнью. Но на деле каждая из них мечтает о свободе.

Несмотря на то, что сюжет разворачивается в 1903 году, в ролике использована провокационная песня российской рэп-исполнительницы Инстасамки «За деньги — да». Среди продюсеров сериала — режиссеры Жора Крыжовников и Федор Бондарчук, который к тому же сыграл одного из главных героев.

«Полупановы»

  • Премьера: 24 июня.
  • Где смотреть: ТНТ.
  • В ролях: Елена Федотова, Дмитрий Степашин, Надежда Просвирина, Артем Молоканов, Антон Просвирин, Михаил Горевой, Тимофей Зайцев.
  • Зачем смотреть: абсурдная комедия про семью Полупановых, которая не хочет менять жилищные условия по программе реновации.

Сюжет расскажет о Татьяне и Игоре Полупановых, а также их сыне Федерико. Эта необычная семья обитает в собственном маленьком мире, где можно заморить червячка без еды, выкопать яму, не прибегая к помощи лопаты, и совершить побег из тюрьмы, не попав в нее.

Однажды на пороге их жилища появляется социальный работник Наталья с предложением переселиться в более комфортные условия по программе реновации. Но Полупановы отвергают эту идею.

Тогда соцработник пытается всеми способами выселить странное семейство из дома. В дело идут и мифические привидения в доме, и вымышленный бунт, который организуют соседи, и приглашение от органов опеки. Однако любые попытки освободить жилплощадь неизменно разбиваются о новые странности необычной семьи.

«Миля»

Cериал расскажет историю работницы сферы интимных услуг, которая на пороге сорокалетия решила резко изменить жизнь. Главная героиня — Миля — видит себя успешным, популярным блогером с миллионами подписчиков и умопомрачительным контентом. Каким именно, она пока не решила, поэтому за приличный гонорар наняла двух специалистов — 20-летних девушек Ксюшу и Варю.

Миля ставит перед ними задачу — миллион подписчиков к концу месяца. Варя и Даша понимают, что задача практически невыполнимая, но Миля убеждает их, что готова на все, и обещает внушительный гонорар. Девушки готовы согласиться ради больших денег, еще не представляя, с чем им предстоит столкнуться.

Историю о Миле написали Елизавета Варвара Аранова и Оксана Мафагел, которая также стала режиссером сериала.

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