Что известно о новых приключениях Моаны и Мауи?

В начале 2024 года студия Disney анонсировала продолжение мультфильма «Моана», первая часть которого вышла в прокат в 2016 году. Изначально создатели планировали рассказать о новых приключениях бесстрашной девушки Моаны и полубога Мауи в формате сериала, но в итоге решили выпустить полнометражный мультфильм. «Лента.ру» рассказывает, что известно о «Моане 2» (Moana 2) и когда состоится премьера.

© Lenta.ru

«Моана 2»: главное

Год выхода: 2024

Страна: США, Канада

Жанр: мультфильм, приключения, фэнтези, мюзикл, семейный, комедия

Режиссеры: Дэвид Деррик-младший, Джейсон Хэнд, Дэна Леду Миллер

Сценарист: Дэвид Деррик-младший

Продюсеры: Кристина Чэнь, Иветт Мерино Флорес, Дженнифер Ли

Композиторы: Опетайя Фоа’и, Марк Манчина, Эбигейл Барлоу, Эмили Беар

Дата выхода

О том, что у первой части «Моаны» появится продолжение, стало известно в начале февраля 2024 года. При этом генеральный директор Disney Боб Айгер отметил, что история о новых приключениях любимых героев должна была выйти в формате сериала. Однако создатели изменили свое решение, когда посмотрели созданный материал.

«Мы были впечатлены тем, что увидели, и поняли, что он заслуживает выхода в кинотеатрах», — отметил Айгер.



27 ноября 2024 года состоится мировая премьера мультфильма «Моана 2».

Компания Disney ушла из России, поэтому в нашей стране официального проката мультфильма ждать не стоит. При этом с помощью «серого проката» посмотреть ленту на больших экранах, предположительно, будет возможно.

После премьеры мультфильм, как и другие новинки, должны опубликовать на Disney+. Сервис также не работает на территории нашей страны, но посмотреть представленный там контент возможность все же есть.

Сюжет

«Первый взгляд» на вторую часть мультфильма Disney опубликовал 8 февраля 2024 года. В коротком видео не раскрыли никаких подробностей о сюжете, лишь показали Моану на побережье океана и уточнили, что премьера состоится в ноябре. Также создатели намекнули, что в продолжении появится один из главных героев первой «Моаны» — полубог Мауи: его победный клич прозвучал в конце 16-секундного ролика.

Больше информации о сюжете будущего мультфильма показали в первом тизере, который вышел 29 мая 2024 года. Несмотря на то что в реальном мире продолжение выйдет спустя восемь лет после премьеры первой части, во вселенной «Моаны» предков и отправляется в новое путешествие к далеким морям Океании. В опасных водах ее ждет очередное приключение, однако оно будет отличаться от всего, с чем Моане приходилось сталкиваться раньше.

Вместе с юной искательницей приключений преодолевать трудности будет и Мауи, который присоединится к главной героине в пути по морю.

Отправятся в новое путешествие и полюбившиеся по прошлому фильму энергичный поросенок Пуа и немного странный петух Хэй-Хэй, который вечно попадает в различные неприятности.

По словам создателей, мультфильм станет «масштабным путешествием с Моаной, Мауи и совершенно новой командой невероятных мореплавателей».

Создатели

Одним из режиссеров и сценаристом второй части мультфильма стал Дэйв Деррик-младший, который был художником-раскадровщиком в первой «Моане». Вместе с ним режиссерские кресла достались Джейсону Хэнду, работавшему над сценарием мультфильма «Энканто» (2021), а также Дэне Леду Миллер — продюсеру сериалов «Спасение из тайской пещеры» и «Ложа 49».

В качестве композиторов вернутся Опетайя Фоа’и и Марк Манчина, которые писали песни для оригинального мультфильма. Кроме того, к ним присоединятся музыканты Эбигейл Барлоу и Эмили Беар. Последние в 2022 году получили премию «Грэмми» в номинации «Лучший музыкальный театральный альбом» за совместный альбом The Unofficial Bridgerton Musical, созданный для первого сезона сериала «Бриджертоны».

Актеры озвучки

Известно, что к озвучке Мауи вернется актер Дуэйн Джонсон, который подарил свой голос полубогу в первой части мультфильма. За Моану же вновь будет говорить американская актриса Аулии Кравальо, которая также озвучила Веронику в мультсериале «Елена — принцесса Авалора» (2016-2020). А петух Хей-Хей вновь будет общаться голосом Алана Тьюдика, озвучившего лидера автоботов Оптимуса Прайма в сериале «Трансформеры: Новая искра» (2022).

Актеры русского дубляжа

В первой части мультфильма в российском прокате Моану озвучила белорусская певица Зина Куприянович, а Мауи — актер Григорий Сиятвинда. Бабушка главной героини получила голос актрисы Мариам Мерабовой, мама — певицы Юлианны Карауловой, а отец — актера Дениса Клявера. Гигантского краба Томатоа озвучил рок-музыкант Илья Лагутенко.

На момент публикации материала нет информации о том, какие актеры дубляжа будут работать над «Моаной 2».

В апреле 2023 года стало известно, что Disney работает над созданием художественного фильма по сюжету «Моаны». Новый проект анонсировал Дуэйн Джонсон, который стал одним из продюсеров картины.

Он также Джаред Буш, сценарист первой части мультфильма о приключениях дочери вождя и полубога.

Информации о сюжете практически нет. Создатели фильма рассказали лишь, что, как и мультфильм, лента расскажет «об островах, общинах и традициях жителей Тихоокеанских островов глазами молодой женщины, стремящейся проложить свой собственный путь».

Премьера фильма о Моане и Мауи запланирована на июнь 2025 года.

О чем первая «Моана»

Мультфильм рассказывает о жителях вымышленного острова Мотонуи в Тихом океане. Главная героиня — дочь вождя племени по имени Моана — с детства любила слушать истории своей бабушки Талы о том, как их предки путешествовали и открывали новые земли тысячу лет назад. По легенде, они осели на Мотануи, когда мир стал опасным из-за поступка полубога Мауи — тот украл сердце богини жизни Те Фити и потерял его в океане, после чего природа начала увядать.

В тот же день, когда Моана услышала эту легенду, она получила знак: воды океана отдали ей сердце Те Фити — сияющий зеленый камень. Однако в то время девочка была слишком мала, чтобы что-то понимать, поэтому реликвию сохранила ее бабушка.

Моана взрослела и готовилась стать вождем вместо отца, но при этом мечтала о другом — она всегда хотела отправиться в путешествие и покорить океан.

Когда ей было 14 лет, остров начал гибнуть: в прибрежных водах пропала рыба, начали увядать фруктовые деревья — основные источники пищи для жителей.

Тогда бабушка отдала Моане сердце Те Фити и показала прочные лодки, на которых путешествовали их предки. Она велела внучке найти Мауи и вместе с ним вернуть сердце Те Фити, чтобы спасти остров и остальной мир. Девушка отправляется в плавание вместе с петухом Хей-Хеем, который случайно оказывается в лодке. Ей предстоит отыскать Мауи по звездам и убедить несговорчивого полубога помочь исправить беспорядок, причиной которого он невольно стал.

Интересные факты

На стриминговом сервисе Disney+ в 2023 году «Моану» транслировали один миллиард часов. Первая часть мультфильма собрала в мировом прокате более 643 миллионов долларов. Моана стала первой полинезийской принцессой в классическом фильме Disney. Имя главной героини на гавайском языке и маори переводится как «море» или «океан». Также этим словом обозначают синий цвет.